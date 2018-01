« Facebook et Google doivent rémunérer les médias fiables » (Rupert Murdoch)

(Agence Ecofin) - Peu de temps après l’annonce de la décision de Facebook de noter les médias selon leur fiabilité, le magnat de la presse Rupert Murdoch (photo), a commenté dans une lettre ouverte, cette mesure contre les fake news. Pour lui, seulement noter les médias en fonction de leur crédibilité, ne suffira pas.

« Facebook et Google ont popularisé les sources d'information calomnieuses grâce à des algorithmes qui sont rentables pour ces plateformes mais intrinsèquement peu fiables. La reconnaissance d'un problème est une étape sur la voie de la résolution, mais les mesures correctives que les deux sociétés ont proposées jusqu'ici sont inadéquates, commercialement, socialement et sur le plan journalistique.», commente l’actionnaire majoritaire de News Corporation, un des groupes médiatiques les plus importants de la planète.

« Je n'ai pas encore vu de proposition qui reconnaisse vraiment l'investissement et la valeur sociale du journalisme professionnel. Le temps est venu de considérer un itinéraire différent. Si Facebook veut reconnaître les éditeurs de confiance, le réseau social devrait leur payer des frais de port similaires au modèle adopté par les câblodistributeurs. Les éditeurs améliorent évidemment la valeur et l'intégrité de Facebook par le biais de leurs nouvelles et de leur contenu, mais ils ne sont pas récompensés adéquatement pour ces services. Leur rémunération aurait un impact mineur sur les profits de Facebook mais un impact majeur sur les perspectives pour les éditeurs et les journalistes.», complète Rupert Murdoch.

Cette solution semble plus adaptée que celle du sondage proposé par Facebook. D’ailleurs, celui-ci a été vivement critiqué par de nombreux médias américains qui le trouvent extrêmement léger par rapport à son objectif.

Servan Ahougnon