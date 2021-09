Apprentissage de la lecture : « Planète J’aime Lire » s’enrichit pour nourrir le goût de lire dès le plus jeune âge

(BAYARD AFRIQUE ) - L’apprentissage de la lecture est un enjeu fondamental : selon un rapport de la Banque Mondiale*, 53% des enfants d’Afrique de l’Ouest et Centrale sont incapables de lire et comprendre un texte simple en fin de cycle primaire. Pour répondre à cette problématique, Bayard Afrique propose depuis 5 ans des magazines dédiés aux enfants et réalisés par une rédaction spécialisée et des contributeurs professionnels (auteurs illustrateurs, experts et orthophonistes). La typographie et l’iconographie ainsi que la narration et la disposition des textes sont adaptés au besoin des enfants. Les magazines permettent aux enfants d’enrichir leur vocabulaire, de gagner en autonomie, de développer leur imagination, autant de compétences indispensables à leur réussite scolaire et leur épanouissement personnel.

A l’occasion des rentrées des classes, Bayard Afrique propose deux innovations majeures :

Un nouveau format de « Planète J’aime Lire », destiné aux enfants de 5 à 10 ans

Et un nouveau magazine, « Mes Premiers Planète j’aime lire » conçu pour les tout-petits, de 1 à 5 ans.

Le nouveau « Planète J’aime Lire » est plus grand – de la taille d’un cahier d’école A5 – mais conserve ses fondamentaux, chaque mois une grande histoire avec des questions de compréhension, des jeux pour développer des compétences d’observation et de calcul, une poésie à mémoriser et un corpus de vocabulaire dans une langue africaine.

« Mes Premiers Planète j’aime lire » est, lui, un trimestriel conçu pour les enfants de 1 à 5 ans. Construit autour du lien parent-enfant, il contient une histoire accompagnée d’une « petite leçon », des jeux, comptine et imagier pour développer vocabulaire et concentration et d’autres découvertes.

« Mes Premiers Planète j’aime lire » et « Planète J’aime Lire » sont conçus, réalisés et imprimés en Côte d’Ivoire tout comme les versions audio des histoires, accessibles gratuitement sur le site www.planetemag.com.

Ces magazines sont disponibles en vente à l'unité, dans les librairies, supermarchés et points partenaires en Côte d’Ivoire et dans la sous-région. « Planète J’aime Lire », lui, est également proposé en formule d’abonnement annuel, ce qui garantit un rendez-vous mensuel régulier de lecture pour l’enfant.

* « Ending Learning Poverty: What will it take? », 2019

À propos de Bayard Afrique

Implanté à Abidjan il y a 4 ans, Bayard Afrique édite :

Planète J’aime Lire, premier magazine « made in Africa » destiné aux enfants de 5 à 10 ans et spécialement conçu pour les faire progresser en lecture. Ils sont disponibles à en vente à l’unité, à 2000 FCFA chacun, ou en en formule d’abonnement, à 20 000 FCFA pour un an.

Mes Premiers Planète J’aime Lire, premier magazine « made in Africa » dédié aux enfants de 1 à 5 ans, pour faire entrer la lecture dans leur vie.

Vendu au numéro ou par abonnement en Côte d’Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal, au Togo et au Cameroun, il peut être commandé depuis tous les pays du monde sur la boutique online boutique.bayard-afrique.com