Cameroun : les éditeurs de la presse en ligne se regroupent en association

(Agence Ecofin) - Au Cameroun, les éditeurs de la presse en ligne se sont regroupés en association pour défendre leurs intérêts communs. En effet, les différents médias en ligne du pays ont créé, en fin de semaine dernière, le Groupement des éditeurs de presse en ligne et de services (GPELS).

L’association a pour objectif de rassembler les différents acteurs de la presse en ligne pour aider à l’amélioration et au développement des médias digitaux au Cameroun. D’après certains des participants, la création de cette association devenait indispensable à cause des nouveaux défis tels que la lutte contre les infox, qui menacent fortement la crédibilité du secteur. La particularité du GPELS est qu’il est ouvert aux agences publicitaires et aux sites marchands.

Le bureau dirigeant l’association suit actuellement la procédure nécessaire pour que les autorités reconnaissent l’association. Le GEPLS pourrait ensuite demander, comme c’est le cas dans certains pays africains, que les autorités permettent à la presse en ligne de s’autoréguler.

Servan Ahougnon

