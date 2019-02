proparco-investit-dans-une-entreprise-de-sondage-d-opinion-au-kenya

(Agence Ecofin) - Un nouvel investissement a été réalisé au sein de mSurvey. Cette start-up kényane qui développe des outils permettant aux entreprises d’interagir avec leurs consommateurs, a levé un montant non divulgué auprès de Proparco, la filiale de l’Agence française de développement dédiée au secteur privé dans les pays en développement.

Les fonds permettront à mSurvey de renforcer ses infrastructures et ses partenariats, et d’étendre ses services hors du Kenya et du Nigeria où la start-up est déjà présente. Les pays potentiels dans lesquels l’entreprise envisage se déployer ne sont pas encore connus.

« L’investissement de Proparco aidera mSurvey à adapter ses offres axées sur la clientèle à de nouvelles régions de l’Afrique. La start-up offrira aux entreprises une solution centrée sur le client et adaptée au marché africain », a commenté Eric Zontsop, chargé d'investissements chez Proparco.

Cet apport financier représente pour l’entreprise fondée en 2012 par Kenfield Griffith (photo) un moyen de poursuivre ses sondages et enquêtes via le mobile, qui demeure l’outil de communication le plus répandu dans ce pays d’Afrique de l’Est.

Chamberline Moko