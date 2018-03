Google va investir 300 millions pour soutenir les médias dans leur lutte contre les fake news

(Agence Ecofin) - Google vient de rendre publique une série de projets pensés dans le but de lutter contre les fausses informations sur internet. Le géant américain a notamment annoncé son intention de soutenir les médias fiables, en investissant 300 millions de dollars sur trois ans.

L’information, communiquée lors d'une présentation à New York, est rendue publique à un moment clé de la mobilisation mondiale pour lutter contre les fake news.

Le soutien offert aux médias avait été conseillé par le magnat de la presse, Rupert Murdoch à Google et Facebook, prioritairement critiqués pour la prolifération des fausses informations. Cet avis a dû compter dans la décision de Google de « renforcer une information fiable et de qualité » et d’aider les médias fiables à gagner des abonnés payants, grâce à « un engagement financier pour l'industrie des médias de 300 millions de dollars pour les trois années à venir ».

Servan Ahougnon