Nigeria : la BBC lance ses plateformes en Igbo et en Yoruba  

(Agence Ecofin) - Hier, la BBC a lancé, au Nigeria, son service d’information en ligne, en langues yoruba et igbo. L’information a été rendue publique par un communiqué du média britannique. Avec BBC Hausa, les deux nouveaux services du groupe lui permettent de fournir de l’information dans les trois langues les plus parlées de la République fédérale du Nigeria.

Il faut savoir que les équipes de BBC Igbo et BBC Yoruba ont eu recours à l'expertise de plusieurs universitaires pour « standardiser » l'écriture des deux langues. « Le yoruba peut être très déroutant pour les jeunes lecteurs, car cette langue comporte tellement d'inflexions. Nous utilisons donc un système moins complexe pour les attirer », explique Temidayo Olofinsawo, le rédacteur en chef de BBC Yoruba. « C'est la première fois que la langue igbo sera écrite et diffusée à une échelle internationale », a rappelé Adline Okere, la rédactrice en chef de BBC Igbo.

En 2017, la BBC, qui s’implante de plus en plus en Afrique, avait lancé des services en pidgin, toujours pour le Nigeria, mais également en Afaan, en Oromo et en Tigrinya, pour les pays de la corne de l’Afrique.

Servan Ahougnon