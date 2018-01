Afrique : le média en ligne Pulse va reprendre le contenu du New York Times

(Agence Ecofin) - A la faveur d’un accord entre le New York Times et Ringier Africa, propriétaire de Pulse, le média a obtenu le droit de reprendre les articles, les infographies et le contenu multimédia du quotidien américain sur sa plateforme.

Pulse qui fournit depuis quelques années de l’information sur l’Afrique à des milliers de personnes, notamment au Nigeria, au Ghana et au Kenya, via son site Internet et son application.

Selon Tim Kollmann, directeur général de Ringier Africa Digital Publishing, « la publication du contenu du New York Times établira de nouveaux standards dans l'espace médiatique régional, offrant des informations actualisées à tout moment de la journée, directement sur les appareils mobiles par le biais du site web de Pulse et de sa nouvelle application mobile ».

« Nous sommes ravis de cette coopération avec le New York Times qui a un énorme potentiel en termes d’opportunités de croissance sur le continent. L'inclusion du journalisme du New York Times arrive à un moment intéressant pour nous.», complète Robin Lingg (photo), PDG de Ringier Africa & Asia.

« Ringier a une connaissance approfondie de l'espace numérique et est le partenaire idéal pour aider à faire entendre la voix du New York Times en Afrique subsaharienne. Nous sommes ravis que cet accord étende la portée de notre journalisme à de nouveaux lecteurs.», a déclaré quant à lui Michael Greenspon, du New York Times.

Servan Ahougnon