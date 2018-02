  Côte d’Ivoire : la journaliste Nadege Koffi lance le média en ligne « Afriqueeconomie »

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, la journaliste Ndege Koffi vient de lancer www.afriqueeconomie.net. Il s’agit d’un média spécialisé qui a pour objectif de fournir quotidiennement, l’information économique et financière africaine. « Le projet nous tenait à cœur depuis des années, car nous avons constaté que beaucoup de sites en ligne étaient plus portés sur l’information générale.», a expliqué Nadège Koffi, lors de la conférence de presse de lancement du site d’informations.

L’une des particularités du nouveau média est, selon son initiatrice, qu’il traitera quotidiennement, l’information boursière ivoirienne et africaine. La nouvelle plateforme bénéficiera également de l’expérience de journalistes professionnels de différents pays du continent, qui apporteront des informations sur leurs économies locales.

Ces dernières années de nombreux sites couvrant l’information africaine ont vu le jour, avec plus ou moins de succès. En dehors de quelques incontournables, les autres finissent par ne reprendre que les informations des principales agences de presse du continent. Alors que les pays envisagent de plus en plus un cadre réglementaire spécifique aux médias en ligne pour limiter les fake news, par exemple, la naissance de médias en ligne spécialisés sur des questions aussi sensibles que les sujets économiques, pourrait être dans les prochaines années sujettes à des règlements assez stricts.

Servan Ahougnon