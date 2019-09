L'Erythrée est le pays où la censure est la plus forte au monde

(Agence Ecofin) - Selon le Comité de protection des journalistes (CPJ), l'Erythrée est le pays où les journalistes subissent le plus la censure. Cette information a été fournie par le CPJ dans son classement des dix pays qui restreignent le plus l’activité des médias et des journalistes. Le seul autre pays africain présent dans le classement est la Guinée équatoriale.

Dans les principaux pays cités, les médias servent de portevoix pour l'Etat, et tout journalisme indépendant est censuré, d’après le CPJ. Mais le classement ne prend en compte que les pays où le gouvernement contrôle les médias.

Les conditions de travail des journalistes dans des pays comme la Syrie, le Yémen et la Somalie sont également difficiles, mais ne sont pas le fait d’une censure du gouvernement.

Classement des 10 pays les plus censurés :

Erythrée

Corée du Nord

Turkménistan

Arabie saoudite

Chine

Vietnam

Iran

Guinée équatoriale

Biélorussie

Cuba

Servan Ahougnon