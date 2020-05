Afrique : le groupe Newen lance un média dédié à la santé

(Agence Ecofin) - En Afrique, le groupe français Newen a lancé AlloDocteurs Africa, un média dédié à la santé. Lancé le 7 mai 2020, le média dédié au grand public est accessible via son site d’information et son application mobile.

« AlloDocteurs Africa mettra en lumière des professionnels et des institutions de santé du continent. Il abordera les grandes problématiques de santé (cancer, diabète, VIH…) et les pathologies du quotidien, le sport, l’alimentation, les start-up et l’innovation santé en Afrique », expliquent les promoteurs du média. Le besoin d’information sur la santé s’est fortement fait sentir durant la pandémie de coronavirus en cours.

« Fort du succès de notre émission Bonjour Santé diffusée sur Canal+ Afrique, nous faisons le pari de proposer un site web africain d’informations de qualité entièrement dédié à la santé, ce qui est inédit », explique Bénoît Thevenet (photo), directeur général délégué de 17 Juin, maison de production appartenant au groupe Newen.

D’après les informations disponibles, la rédaction du média, coordonnée depuis la France, est composée de correspondants locaux répartis dans 27 pays et territoires du continent.

Servan Ahougnon