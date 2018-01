Désormais les abonnés Facebook verront beaucoup moins de publications de médias

(Agence Ecofin) - La nouvelle vient de tomber et ne va pas plaire aux éditeurs de médias. Facebook a annoncé hier que son nouvel algorithme, dont le rôle est de déterminer ce qu'un utilisateur du réseau social voit dans son flux d'actualité, privilégiera désormais les publications pertinentes, autrement dit le contenu publié par les amis et des proches. Désormais, les médias seront beaucoup moins exposés.

« Nous avons la responsabilité de nous assurer que nos services ne sont pas seulement divertissants mais aussi bons pour le bien-être des gens.», a déclaré Mark Zuckerberg.

« La façon dont Facebook classera les publications dans les prochaines semaines, en mettant en avant les photos, vidéos et statuts publiés par des proches, doit permettre de favoriser les interactions et les relations personnelles entre les utilisateurs. Ceux-ci vont probablement passer moins de temps sur leur compte, mais cela nous convient parce que cela rendra le temps qu’ils y passent plus précieux et, au final, ce sera bon pour notre activité.», a expliqué John Hegeman, responsable des fils d’actualité chez Facebook.

Les médias, ainsi que les marques, auront donc fort à faire pour maintenir l’exposition dont ils bénéficiaient sur le réseau social. Le recours aux publications sponsorisées devient un passage obligatoire, ce qui augmente les charges des éditeurs qui avaient déjà d’énormes problèmes pour monétiser le contenu publié sur Facebook. Vu que le réseau social semblait accorder beaucoup d’importance aux médias ces dernières années, sa nouvelle orientation est assez inattendue.

