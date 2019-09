La BBC mobilise la presse internationale et les GAFA pour lutter contre les infox

(Agence Ecofin) - A l’initiative de la BBC, un groupe formé d’une dizaine de médias internationaux ainsi que Google, Facebook, Twitter et Microsoft va collaborer pour lutter contre les infox à l’échelle mondiale. Parmi les médias retenus, on retrouve entre autres l’AFP, le Financial Times, The Hindu, le Wall Street Journal et Reuters.

Toutes les entités impliquées collaboreront pour créer un système d’alerte entre les organisations partenaires sur les fausses informations les plus dangereuses.

D’après les informations fournies par la BBC, « l’accent sera mis sur des actions rapides et collectives pour désamorcer ces fausses informations avant qu’elles ne puissent prendre racine ».

L’initiative prévoit également de réguler les publicités digitales publiées dans un but politique. Ce type de contenu avait été modéré par Facebook sur sa plateforme à l’approche des élections dans plusieurs pays pour éviter la désinformation dans des périodes aussi sensibles.

En plus de la régulation de la publicité politique, la BBC prévoit également lancer des campagnes d’éducation et faciliter l’accès à l’information juste partout dans le monde.

Servan Ahougnon