Nigeria : la chaîne CNBC Africa récompensée pour ses efforts pour mettre en lumière la croissance de l’Afrique

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Lagos a décerné, le 1er mai dernier, à CNBC Africa, le prix 2018 de la « Meilleure télévision d'affaires ». Ce prix vient récompenser les efforts de la chaîne pour mettre en lumière la croissance de l'Afrique et les opportunités d’affaires présentes sur le continent.

Frederic Vandevyver, directeur exécutif pour l'Afrique de l'Ouest du réseau CNBC, a exprimé sa gratitude à la CCI pour cet honneur. « Obtenir un prix à Lagos, qui à mon avis est l'une des villes économiques et commerciales les plus dynamiques d'Afrique signifie beaucoup.», a-t-il déclaré, avant de réitérer l’engagement de la chaîne à promouvoir le continent.

Lancé en 2007, CNBC Africa est l’un des réseaux de médias d'affaires les plus puissants d'Afrique. Appartenant à Africa Business News et basée à Johannesburg, la chaîne fait partie de la famille mondiale de CNBC présente dans plus de 100 pays.

Servan Ahougnon