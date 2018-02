Les USA, l’UE, la France et l’Allemagne lancent «Les Lauriers du Journalisme d’Impact au Togo»

(Agence Ecofin) - Des représentations diplomatiques accréditées au Togo, à savoir les ambassades des Etats-Unis, de France, d’Allemagne et la Délégation de l’Union Européenne, ont conjointement lancé, mardi le 06 février à Lomé, le concours « Les Lauriers du Journalisme d’Impact au Togo ».

« Les Lauriers du Journalisme d’Impact au Togo», est ouvert à tout journaliste togolais ayant 18 ans et exerçant depuis au moins deux ans. Ce dernier doit soumettre entre le 10 février et le 10 mars 2018, une production ayant été publiée entre le 1er février 2017 et le 1er février 2018, traitant : le développement et la réduction de la pauvreté, la bonne gouvernance financière, la santé et l’éducation, la protection de l’environnement, la démocratie et l’état de droit.

Le site internet « lji-Togo.com », plateforme de soumission et d’information, a été ouvert à cet effet.

Ledit concours, selon ses initiateurs, vise à récompenser les journalistes les plus méritants et à encourager toute la corporation à la pratique d’un journalisme basé sur des recherches approfondies, le respect des lois, codes et règles de déontologie et d’éthique.