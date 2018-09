Un rapport français s’alarme de l’audience croissante des médias russes Sputnik et RT en Afrique

(Agence Ecofin) - « Plusieurs signaux indiquent que l’Afrique pourrait être le prochain terrain de jeu de la guerre informationnelle russe », avertit un rapport co-signé par le ministère français des Affaires étrangères et l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire française (IRSEM).

Le rapport s’alarme d’une « propagation croissante des contenus russes à travers le web africain francophone », notamment via les sites web Sputnik et RT (Russia Today). Selon les auteurs, ces médias russes surfent sur la grande popularité des discours anti-occidentaux et trouvent un large public, notamment en Côte d’Ivoire, auprès des partisans de Laurent Gbagbo.

« Les théories du complot et autres nouvelles sensationnalistes dont sont friands les médias russes leur permettent d’augmenter considérablement leur audience dans un continent où ce genre de presse à sensation est très populaire. » expliquent les experts.

Le rapport déplore également que de nombreux sites africains d’information reproduisent in extenso les contenus de ces médias russes «aux côtés de dépêches des grandes agences occidentales telles que l’AFP ou Reuters.»

« Au Sénégal, de nombreux articles de Sputnik concernant l’Afrique sont repris par seneweb.com, quatrième site le plus consulté au Sénégal et suivi par plus d’un million et demi de personnes sur Facebook » regrettent les auteurs, qui redoutent par ailleurs la fascination que la personnalité de Poutine peut exercer sur une partie de la jeunesse du Maghreb et d’Afrique subsaharienne.