Ecobank lance un site internet destiné à fournir des informations aux investisseurs et aux entreprises sur les marchés d’Afrique subsaharienne

(Agence Ecofin) - Ecobank a lancé AfricaFICC (Africa Fixed Income, Currency and Commodities), une plateforme renseignant les entreprises et les investisseurs sur les économies de l'Afrique subsaharienne et leurs principaux secteurs d'activité. Le contenu de ce site est fait de la version mise à jour du guide d'Ecobank sur l'Afrique, ses devises et matières premières.

La première section régionale du site à être mise en ligne est l'Afrique de l'Ouest francophone, considérée par Ecobank comme l'une des régions les plus actives économiquement sur le continent.

« De nombreux investisseurs et entreprises ont du mal à trouver des données économiques fiables et de bonne qualité sur l'Afrique subsaharienne. Notre nouveau site Web FICC en Afrique offre une entrée unique vers toutes les données économiques, financières, bancaires, marchandes et commerciales essentielles pour ceux qui travaillent ou investissent en Afrique subsaharienne », a déclaré George Edward, responsable de la recherche chez Ecobank.

Le site présente en grande partie des données dans des formats qui ne conviennent pas forcément au grand public, mais qui raviront les professionnels, son cœur de cible. Servan Ahougnon