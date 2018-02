L'Egypte veut quintupler son volume de marchandises transportées par voie ferroviaire d'ici 2022

(Agence Ecofin) - En Egypte le ministre des transports a annoncé l’intention du gouvernement de multiplier par cinq, le volume des marchandises transportées par voie ferroviaire à l’horizon 2022. Le pays qui a transporté 5 millions de tonnes de marchandises par ce moyen cette année, veut passer à 25 millions de tonnes d’ici quatre ans.

«Nous avons perdu beaucoup de temps en raison de conflits internes et de retard dans la mise à niveau de notre système de transport. Mais aujourd’hui, il y a une volonté politique et une vision en ce qui concerne le développement du système de transport et de la logistique en Egypte.» a affirmé le ministre Hisham Arafat (photo).

Pour le ministre cette performance ne peut être atteinte qu’en dotant le pays d’une législation adaptée. En effet, la nouvelle loi doit permettre aux investisseurs locaux et étrangers d’engager un partenariat avec l’Etat pour le développement du secteur des transports. Le texte dont une ébauche a déjà été soumis au conseil d’Etat, doit être révisé et validé par celui-ci avant d’arriver sur la table des parlementaires qui en débattront. Dans le cadre de son programme routier national, l’Egypte a déjà réalisé quelques 5 000 kilomètres de routes, a-t-il rappelé.

Aaron Akinocho