Africa Mutandi, un média dédié aux contributions des acteurs français dans la lutte contre le Covid 19 et l’atteinte des ODD en Afrique

(AFRICA MUTANDI) - En cette période de pandémie, Africa Mutandi lance le media dédié aux contributions des acteurs publics et privés français, tels que l’AFD, Orange, STOA, Bolloré ou encore BNPParibas, agissant contre le Covid 19 en Afrique. Cette initiative unique répertorie également les actions de RSE et les contributions de ces différents acteurs aux Objectifs de Développement Durable sur ce continent, ainsi que celles de la société civile comme Makesense & Simplon, ou encore les initiatives telles que le City-Lab de Dakar ou le Club Ville Durable d’Abidjan.

La plateforme permettra également de relayer largement auprès de la communauté des parties prenantes actives au développement de l’Afrique les appels à projets contre le Covid19 ou pour les ODDs portés par les organismes de financement publics ou privés français.

Toutes ces informations sont disponibles en temps réel sur le site www.AfricaMutandi.com, sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et LinkedIn ainsi que sur les chaines d’informations dédiées WhatsApp et Telegram. Une newsletter électronique adressera un récapitulatif régulièrement. Toutes les contributions nourrissant ces dynamiques à impact peuvent être adressées à contact@africamutandi.com.

« En cette période complexe, il nous est apparu essentiel de partager les initiatives et bonnes pratiques des différents acteurs opérant en Afrique, tant en matière de lutte contre le Covid 19 qu’en termes de contributions aux ODD. Ce media à impacts développé pour inspirer les acteurs et optimiser leur coopération sur le terrain est une première initiative dans ce sens. » précise Pierre-Samuel Guedj, cofondateur avec Yann Queinnec d’Affectio Mutandi et président de la commission RSE & ODD du CIAN.

Parmi les prochaines initiatives d’Africa Mutandi, le recensement des 1001 initiatives numériques contribuant aux ODD en Afrique, une rubrique « événements » sur ces sujets ainsi qu’une démarche pédagogique grand public sur les enjeux des ODD sur le continent.

Retrouvez toutes ces actus sur : www.africamutandi.com

Approche unique autour des stratégies inclusives et de l’innovation sociétale des acteurs publics et privés au service des ODD en Afrique, Africa Mutandi est à la fois :

Un media digital à impacts sur l’innovation sociétale promouvant les ODDs ainsi que les initiatives contribuant à leurs réalisations en Afrique ;

Une communauté d’acteurs engagés en Afrique portant les valeurs d’inclusion et de développement durable ;

Une offre de services spécifiques s’articulant autour de la Responsabilité sociétale, Droits des affaires, Communication corporate et Relations gouvernementales dédiée aux acteurs économiques & investisseurs publics et privés européens qui opèrent en Afrique ainsi qu’auprès des Etats, collectivités, territoires et entreprises du continent.

A propos d’Affectio Mutandi

À la confluence des parties prenantes, Affectio Mutandi est la première agence conseil en stratégies sociétale, normative et réputationnelle sur les enjeux ESG & ODD. L'agence articule RSE, Communication corporate & de crise, Affaires publiques, Lecture juridique des enjeux ESG et Relations avec les ONG, pour bâtir des stratégies de responsabilité sociétale, des plans de vigilance raisonnable et des politiques Droits humains. Affectio Mutandi anime par ailleurs la Commission RSE & ODD du CIAN - Conseil Français des Investisseurs en Afrique.