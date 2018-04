Fake News : Reporters sans Frontières lance un label de fiabilité pour les médias

(Agence Ecofin) - Hier, Reporters sans frontières (RSF) a lancé, Journalist Trust Initiative (JTI), un dispositif de lutte contre les fake news, en Europe.

Il s’agit d’un label européen, créé en partenariat avec l’Agence France-Presse (AFP), l'Union européenne de Radio-Télévision (UER), et le Réseau mondial des rédacteurs en chef (Global Editors Network). Ensemble, les différents partenaires établiront des normes de référence, dont le respect accorderait aux médias adhérents une certification de fiabilité.

Selon RSF, cela permettrait de mettre en valeur les médias fiables qui bénéficieraient, avec ce label, de meilleures armes pour attirer les annonceurs et leurs budgets médias. En plus, les organes de presse bénéficiant du label de RSF sur le territoire européen pourraient être mis en avant par les moteurs de recherche et les réseaux sociaux.

L’initiative ne concerne pas encore l’Afrique, mais on imagine qu’en cas de succès, le JTI pourrait être élargi aux autres continents, à moins que ces derniers ne mettent en place leurs propres labels de fiabilité.

Servan Ahougnon