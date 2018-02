Togo First, un nouveau site d’actualités spécialisé sur l’économie et la gestion publique du Togo

(Agence Ecofin) - L’information économique et financière africaine s’enrichit d’un nouveau média, Togo First, opéré par l’Agence Ecofin en partenariat avec la Cellule Climat des Affaires.

Depuis plusieurs mois, le Togo mène tambour battant une série de réformes destinées à faciliter la création d’entreprises. Le pays fait clairement le pari de l’entreprenariat privé, notamment celui des jeunes et des femmes.

Au-delà des informations d’actualité, Togo First présente également les principaux indicateurs et chiffres clés du pays, ainsi qu’un guide juridique et administratif à l’attention de nouveaux entrepreneurs.

Pour visiter : www.togofirst.com

Une version anglophone de Togo First est en cours de finalisation et sera disponible dans quelques jours.

L’Agence Ecofin opère déjà plusieurs sites spécialisés sur l’économie et la gestion publique, notamment au Cameroun (Investir au Cameroun et Business In Cameroon), au Gabon (Le Nouveau Gabon) ou encore au Niger (Niamey et les 2 jours).