Zimbabwe : le régulateur enregistre huit nouvelles entreprises de média

(Agence Ecofin) - Depuis quelques années, le secteur des médias est en pleine mutation partout sur le continent et connaît un développement rapide avec l’émergence de nouveaux acteurs. Les autorités veulent développer davantage le secteur afin de mieux en exploiter le fort potentiel.

Le conseil d’administration de la Zimbabwe Media Commission (ZMC) vient d’attribuer des licences à huit maisons de média, portant ainsi à 170 le nombre total d'entreprises de médias enregistrées dans le pays. Ces médias produiront et diffuseront du contenu à l’échelle communautaire ou nationale. C’est ce qu’a indiqué l’institution dans un communiqué de presse.

Dans ce communiqué, la ZMC a déclaré que l'enregistrement de ces nouveaux médias est en phase avec la première stratégie de développement national (NDS1) et la Vision 2030 des Nations unies, ainsi qu'avec l'objectif de l'Organisation des Nations unies (ONU) concernant « l'accès universel à l'information ». Il s’agit de The News Hawks, The Billion Group, Next Level Media Group, Ataraxia Communications, Gemlands Enterprises, Rawsoot Studios, Fig Multimedia Tech et Jewel Multimedia.

Le régulateur veut enregistrer plus de médias dans le paysage audiovisuel zimbabwéen afin de développer le secteur et d’atteindre les objectifs fixés par les autorités. Toutefois, la ZMC a rappelé que certains des entreprises de médias de masse enregistrés n'ont pas réussi à diffuser en raison d'un certain nombre de défis, dont le principal est l'environnement économique opérationnel.

Ceci peut être également perçu comme un effort de plus des autorités en faveur de la liberté de la presse au Zimbabwe. Le pays d’Afrique australe occupe actuellement la 130e place au dernier classement mondial de la liberté de la presse établi par l’ONG Reporters sans frontières (RSF).

Isaac K. Kassouwi (stagiaire)