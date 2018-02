Coupe du monde de football 2018 : Digital Virgo acquiert les droits exclusifs d’exploitation sur mobile du contenu vidéo, en Afrique francophone

(Agence Ecofin) - Actuellement présente au Mobile world congress, à Barcelone, Digital Virgo, une entreprise française spécialisée dans le marketing digital, a acquis les droits exclusifs d'exploitation sur mobile des contenus vidéo liés à la Coupe du monde de football 2018. L’information a été rapportée par Mobile Algérie.

Cette acquisition a été rendue possible grâce à un accord avec la FIFA et Econet Media, la maison mère de Kwese TV, qui devrait vraisemblablement fournir le contenu.

« Notre partenariat porte sur la diffusion sur mobile des vidéos de la Coupe du monde 2018, à savoir les replays, les avant et après matchs, les actualités et statistiques. Nous mettrons ces contenus à disposition de tous les amateurs de football, soit directement via Clic N Scores, notre service d'informations sportives, soit via les portails des opérateurs télécoms et, ce, sur toute l'Afrique francophone », a déclaré Eric Tiberghien, directeur de Digital Virgo Afrique.

Cet accord permet à Digital Virgo de devenir l’interlocuteur exclusif pour tous les annonceurs, notamment les opérateurs télécoms qui veulent utiliser, en Afrique francophone, les contenus vidéo sur mobile, liés à la coupe du monde 2018.

Servan Ahougnon