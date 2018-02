Afrique du Sud : l’agence Dalmatian remporte le budget publicitaire de Protea Hotels

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, Protea Hotels, une des marques de la prestigieuse chaîne hôtelière Marriott International, a confié son budget publicitaire sud-africain à l’agence Dalmatian. L’agence gèrera désormais les campagnes publicitaires locales de Protea Hotels.

«C'est un immense privilège de travailler sur l'une des marques les plus appréciées d'Afrique du Sud. Nous sommes particulièrement motivés par les opportunités de communication incroyables qui existent dans le secteur de l'hôtellerie. Nous sommes impatients de contribuer à la croissance de ce prestigieux groupe hôtelier », a déclaré Gabrielle Weinstein, directrice générale de Dalmatian.

Avukile Mabombo, directeur marketing pour Protea Hotels by Marriott s’est également réjoui de ce partenariat. « La créativité et l'approche novatrice proposées par Dalmatian vont nous aider à renforcer notre marque et à viser plus efficacement les nouveaux marchés que nous cherchons à atteindre », a-t-il commenté.

Servan Ahougnon