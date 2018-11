Afrique du Sud : Ipsos dévoile les 10 marques les plus influentes du pays

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, les 10 marques les plus influentes sont : Pick n Pay, Shoprite Checkers, Coca-Cola, Colgate, Vaseline, Spar, Sunlight, Whatsapp, Woolworths et Koo. C’est ce qu’a révélé l’entreprise française Ipsos, spécialisée dans les sondages, le 16 novembre dernier, lors d'un événement tenu à Melrose Arch, en Afrique du Sud.

Ce top 10 des marques les plus influentes de la nation arc-en-ciel est le résultat d’un sondage réalisé entre le 20 avril et le 7 juin 2018 et auquel 3 619 Sud-Africains, âgés de 18 ans ou plus, ont répondu.

« Loin d'être un concours de popularité parmi les marques, cette étude parle de l'influence réelle qu'une marque a sur la vie quotidienne des consommateurs sud-africains », explique Ray Kong, membre de l’équipe dirigeante d’Ipsos en Afrique du Sud.

L’une des principales remarques d’Ipsos est que parmi les marques retenues, on retrouve de nombreuses entreprises locales. Sur ce point, le marché sud-africain est en total contraste avec de nombreux autres marchés dans le monde. Pour l’entreprise française, cela montre à quel point les marques sud-africaines comprennent les besoins de leurs clients.

La présence de marques créées en Afrique du Sud, dans ce top 10, informe également sur la capacité des entreprises du pays à communiquer efficacement sur leurs services, à l’échelle locale.

Servan Ahougnon