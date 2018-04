Tunisie Télécom et La Poste tunisienne signe un accord d’échange de services

(Agence Ecofin) - L’opérateur historique des télécommunications, Tunisie Télécom, et la Poste tunisienne, ont signé un accord de partenariat le 4 avril 2018, au siège de Tunisie Télécom. Il s’agit en fait, d’un protocole d’échange de services, paraphé par Mohamed Fadhel Kraiem, le président-directeur général de l’opérateur historique des télécommunications, et Moez Chakchouk, le président-directeur général de La Poste tunisienne.

Cet échange de services prévoit la commercialisation, par Tunisie Télécom, des cartes co-brandées TelecoMoney VCN et TelecoMoney EMV dans ses points de vente étendus à travers le territoire national. Ces produits permettent aux clients de bénéficier des services de paiement mobile via la plateforme TelecoMoney et d’autres services électroniques de La Poste tunisienne. Pour cette dernière, la contrepartie porte sur la commercialisation d’une large gamme de services de Tunisie Télécom (cartes SIM, les recharges de crédit de communication, les produits Data, le paiement de factures des différents services de Tunisie Télécom) dans ses près de 1 100 bureaux disséminés à travers le pays.

La collaboration entre Tunisie Télécom et La Poste tunisienne, Mohamed Fadhel Kraiem, indique que « c’est un modèle économique collaboratif qu’on ne peut qu’encourager et développer pour le bien des deux partenaires». Moez Chakchouk a ajouté que « ce partenariat contribuera à consolider davantage, le rôle de la Poste tunisienne en tant qu’établissement public au service des citoyens».