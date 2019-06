Marchés des titres publics : comprendre un marché peu connu mais tout aussi dynamique dans l’UEMOA

(UMOA-TITRES ) - Un peu moins connu que le marché des actions sur le marché financier de l’UEMOA, le Marché des Titres Publics (MTP) coordonné par l’Agence UMOA-Titres n’en demeure pas moins aussi dynamique. Toutefois, mérite-il aujourd’hui d’être mieux appréhendé par les acteurs. En effet, lorsqu’il s’agit de trouver des options de placement ou d’investissement avec un rendement attractif, plusieurs alternatives s’offrent aux investisseurs. A l’instar des autres options (actions, emprunt obligataire par appel public à l’épargne), le MTP constitue une solution très attractive et rentable.

Le Marché des Titres Publics au sein du marché financier de l’UEMOA

Le marché financier est le lieu où se rencontrent, d’une part, la demande de capitaux matérialisée par l’émission de titres par les émetteurs et, d’autre part, l’offre de capitaux qui s’exprime par l’achat de ces titres par les investisseurs. En somme, un marché financier est un marché sur lequel des personnes, des sociétés privées et des institutions publiques peuvent négocier des titres financiers à des prix ou des taux qui reflètent le niveau de l’offre et de la demande à un moment donné. Il est divisé en deux (2) compartiments que sont le marché des actions et le marché des obligations ou marché obligataire.

Le marché des actions est le marché privilégié des entreprises. Ces dernières traduisent leur capital en titres de propriété, c’est-à-dire en actions, qui seront ensuite totalement ou partiellement négociés sur le marché financier. Les investisseurs qui achètent des actions détiennent ainsi une partie de l’entreprise.

S’agissant du marché obligataire, notons que ses émetteurs transforment leurs besoins de financement en titres de créance appelés bons ou obligations. Ces titres font ensuite l’objet de transactions entre l’émetteur (État, institution ou entreprise) et les investisseurs qui ont un droit de créance sur l’État, l'institution ou l'entreprise qui les a émis. Le marché obligataire est constitué de la dette publique et de la dette privée. Au sein de la dette publique se trouve le segment du Marché des Titres Publics (MTP).

Au sein du MTP, les capitaux sont émis sous forme de Bons du Trésor (BT) et Obligations du Trésor (OT) par les émetteurs que sont les 8 Etats membres de la zone UEMOA et s’échangent entre les différents acteurs du marché que sont les intermédiaires de marché et les investisseurs.

Le MTP se subdivise en deux segments que sont le marché primaire, ou marché du neuf, sur lequel sont émis les nouveaux titres ; et le marché secondaire, ou marché de l’occasion, sur lequel sont renégociés les titres déjà émis.

Un marché accessible à toute personne physique ou morale

Le MTP est accessible à toute personne physique ou morale qui souhaite acquérir des titres publics quel que soit son profil et sa localisation. Ceci, à condition de passer par l’intermédiaire d’une des banques ou SGI de la zone UEMOA.

