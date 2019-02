La BAD promeut l’intégration du secteur financier en Afrique du nord

(BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT) - La Banque africaine de développement, en collaboration avec le Partenariat « La Finance au service de l’Afrique » (MFW4A), organise, les 27 et 28 février à Tunis, un dialogue portant sur le développement et l’intégration du secteur financier en Afrique du nord.

Cette dernière étape tunisienne d’une série de quatre évènements régionaux entend offrir aux institutions financières nationales et aux organismes de financement du développement un cadre d’échange permettant une compréhension mutuelle des besoins et une meilleure appréciation du type de soutien à apporter. Elle comporte un double objectif : faciliter les évolutions structurelles de l’écosystème financier et améliorer les stratégies d’investissement en Afrique du nord. Le premier dialogue a été organisé fin septembre 2018 à Abidjan (Côte d’Ivoire) suivi des deux autres étapes régionales qui se sont tenues en octobre 2018 à Nairobi (Kenya) et le mois dernier à Libreville (Gabon).

Les échanges de Tunis doivent notamment porter sur l’inclusion financière digitale, le rôle des marchés de capitaux et des investisseurs institutionnels, l’intégration financière régionale, la finance verte ainsi que l’émergence d’instruments financiers innovants.

Les recommandations et actions prioritaires, qui résulteront de cette rencontre, aideront à définir les stratégies des partenaires au développement en faveur du secteur financier. Objectif : renforcer le rôle joué par le secteur de la finance dans les économies nord-africaines, considéré comme une priorité de la Banque africaine de développement.

Le secteur financier est en effet un moteur essentiel du développement économique d’un pays dans la mesure où il occupe une position centrale pour mobiliser et allouer des ressources en capital aux secteurs de l’économie réelle. Les politiques de développement du secteur financier constituent un élément essentiel du programme de transformation économique du continent et contribuent de manière significative à la réalisation des « High 5 », les cinq priorités stratégiques de la Banque africaine de développement.

Le Partenariat « Making Finance Work for Africa » (MFW4A) a pour vocation à coordonner les efforts de développement du secteur financier sur le continent entre les gouvernements africains, le secteur privé et les partenaires de développement.