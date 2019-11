L’eurobond du Maroc, de 1 milliard d'euros, reçoit un taux d'intérêt de 1,5%, un des plus bas pour un pays africain

(Agence Ecofin) - Le gouvernement marocain a positivement testé le marché international des obligations en fin de semaine dernière, avec une émission de titres souverains, qui s'est soldé une forte demande des investisseurs. Alors que le Royaume africain a émis des obligations pour une valeur de 1 milliard d'euros, les souscriptions des investisseurs ont été de l'ordre de 5,3 milliards d'euros.

L'opération qui est assortie d'une maturité de 12 ans, s'est aussi soldée par un taux d'intérêt moyen de 1,5%. « Outre le rendement qui constitue le niveau le plus bas jamais obtenu par le Maroc sur le marché international, cette émission a bénéficié du carnet d’ordre le plus important par sa taille, pour une transaction en euro du Maroc », a fait savoir le ministère marocain des finances dans un communiqué publié sur son site internet.

Cette sortie marocaine sur le marché international des capitaux s'est faite dans le sillage de celles d'autres pays africains que sont notamment l'Angola, l'Egypte, ou encore la Côte d'Ivoire qui s'est récemment annoncée avec un projet d’emprunt souverain de 300 millions d'euros. Le gouvernement marocain y voit le succès d'une solide tournée de rencontres des investisseurs. Mais le timing n'aura pas manqué de jouer un rôle.

En cette fin d'année, les émissions en provenance des marchés émergents se font un peu rares et, sur les marchés occidentaux et américains qui ont été ciblés, la tendance des rendements sur les obligations se rapproche du 0%, voire de taux négatifs. L’opération a aussi bénéficié de la note Ba1 avec perspective stable de l’agence de notation Moody’s. Le message passé aux investisseurs était donc que cette opération est dans la catégorie la plus solide des emprunts jugés « spéculatifs ». Les groupes financiers français BNP Paribas et BPCE (via sa filiale Natixis) ont été les arrangeurs de l'opération, conjointement avec l'américain JP Morgan et le britannique Barclays.

Idriss Linge