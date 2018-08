Togo: Keras Resources lance un programme d'échantillonnage en vrac à Nayega

(Agence Ecofin) - Keras Resources a lancé cette semaine, un programme d’essais métallurgiques qui verra l’échantillonnage en vrac et le traitement de 10 000 tonnes de minerais provenant de son projet de manganèse Nayega, dans le Nord du Togo. L’objectif est d’évaluer l’aptitude du minerai dans les fonderies, d’avoir des données en temps réel sur les coûts d’exploitation et la logistique de l’exportation du produit à des utilisateurs finaux.

Selon un communiqué publié mardi par la compagnie, Carriere Mines Travaux Public (CMTP), l’entrepreneur minier engagé pour les travaux, a aménagé le site et commencé la phase d’extraction de l’échantillon en vrac dans les temps définis. L’unité mobile de criblage est arrivée, apprend-on, au Port de Lomé et sera à Nayega dès la première semaine de septembre pour la phase 2 du programme. La phase finale, qui devrait commencer à la mi-novembre, portera sur le lavage et le nettoyage.

«Le démarrage comme prévu de l’échantillonnage en vrac représente une autre étape importante dans l’avancement du projet de manganèse Nayega vers l’obtention d’une approbation réglementaire pour la production commerciale.», commente le DG, Russel Lamming.

Cotée sur AIM, le marché alternatif de la Bourse de Londres, Keras Resources est active sur le projet Nayega via sa filiale Société Générale des Mines SARL (SGM) qu’il détient à 85%.

Louis-Nino Kansoun

