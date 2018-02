Le Burkina Faso cherche un nouveau partenaire pour développer le manganèse de Tambao

(Agence Ecofin) - Le Burkina Faso est à la recherche d’un nouveau partenaire pour l’exploitation de la mine Tambao, l’une des plus grandes réserves de manganèse au monde, rapporte jeudi, Bloomberg.

Cela intervient alors que Pan African Minerals, compagnie dirigée par Frank Timis a été sommée d’arrêter ses opérations en 2015 après le changement de régime à la tête du pays. L’affaire prendra plus tard de l’ampleur avec la plainte déposée par la société devant la Cour internationale d’arbitrage à Paris pour être rétablie dans ses droits, et recevoir près de 4 milliards $ pour les dommages et intérêts.

«Il est logique de trouver un partenaire stratégique fiable et de lancer un nouveau projet.», a déclaré le ministre des Mines, Oumarou Idani, lors d’une interview. Selon lui, Pan African Minerals n’a pas «respecté ses obligations» et entre les deux parties, règne un climat de méfiance.

La mine Tambao hébergerait plus de 100 millions de tonnes de minerai et devrait produire annuellement, 3 millions de tonnes.

