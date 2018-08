Togo : Keras va démarrer son programme d’essais sur le projet de manganèse de Nayega, le 27 août

(Agence Ecofin) - Keras Resources va enfin démarrer son programme d'essais métallurgiques d'échantillonnage en vrac de 10 000 tonnes sur le projet de manganèse de Nayega, préfecture Kpendjal, dans le nord du Togo.

La compagnie britannique cotée sur la bourse alternative de Londres (AIM) et active sur ce projet via sa filiale Société Générale des Mines SARL (SGM) qu’il détient à 85%, a déclaré mercredi dernier, dans un communiqué, avoir franchi une étape importante.

Selon les informations, Graham Stacey a été nommé chef de projet. Celui qui était jusqu’à récemment responsable de projets chez Keaton Energy Holdings, a l’expérience pour avoir occupé des postes de directeur chez Chromex Mining et Venmyn Rand, et passé huit années chez Anglo American. Graham Stacey et CMTP, (Carriere Mines Travaux Public), une société togolaise embauchée sur le projet et spécialisée dans la gestion de carrières, du minage, de l´extraction et de la logistique, travailleraient en étroite collaboration sur la planification du programme, selon le communiqué.

La compagnie minière britannique, ex-Ferrex informe également qu’un contrat a été passé avec le Sud-Africain Appropriate Process Technologies (APT) pour une usine d’échantillonnage en vrac et l'équipement nécessaire devrait être disponible afin de démarrer les opérations le 27 août, apprend-on.

Selon les estimations, l'ensemble du programme d'échantillonnage en vrac, évalué à 1,5 million $, devrait s’achever à la mi-janvier 2019.

Le projet Nayega, projet à ciel ouvert et low-capex (peu de dépenses en capitaux), couvre une superficie de 92 390 ha et porte sur un gisement long de 2,2 km et large de 500 m avec une épaisseur moyenne de 3,3m.

Fiacre E. Kakpo