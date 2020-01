Botswana : Giyani Metals entame l’étude de faisabilité de son projet de manganèse K.Hill

(Agence Ecofin) - Au Botswana, Giyani Metals a annoncé cette semaine le démarrage de l’étude de faisabilité pour son projet de manganèse K.Hill. Elle a indiqué que l’étude a commencé par une visite de trois jours du site du projet par les firmes en charge des travaux (SRK Consulting, Tetra Tech et Royal IHC).

La visite a permis aux trois sociétés de comprendre davantage les exigences relatives à la construction et à l’exploitation du gisement. Elles ont pu examiner les emplacements possibles de la mine, de l’usine de traitement ainsi que les trous du programme de forage intercalaire de 2020.

Mike Beare et Jacques du Toit, respectivement responsables de projets chez SRK et Tetra Tech, ont par ailleurs apprécié les infrastructures (routes bien entretenues, alimentation électrique de qualité), qui promettent un développement rapide et rentable du projet.

Pour rappel, K.Hill aurait la capacité, selon une étude récente, de produire 245 000 tonnes de manganèse de haute pureté sur 9 ans. Giyani réalisera parallèlement à l’étude de faisabilité, une étude d’impact environnementale afin de connaitre les avantages et conséquences potentiels du projet.

Lire aussi :

16/08/2019 - Botswana : le développement du projet de manganèse de K. Hill coûtera plus de 141 millions $ (étude)