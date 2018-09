L'Afrique du Sud peut à nouveau exporter ses fruits et légumes vers l'Egypte

(Agence Ecofin) - L’Afrique du Sud peut reprendre les exportations de fruits et légumes vers le marché égyptien. L’information a été annoncée dans un communiqué officiel de l’ambassade de l’Egypte à Pretoria, lundi dernier.

En effet, le Caire a levé l’interdiction qu’elle avait imposée sur lesdites exportations début septembre. Toutefois, il faut souligner que les autorités égyptiennes ont appelé le ministère égyptien de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche à s’assurer de la fiabilité des produits sud-africains.

La levée de l’interdiction survient une semaine après que le ministre sud-africain de la Santé, Aaron Motsoaledi (photo), a déclaré la fin de la pire épidémie de listériose jamais enregistrée en Afrique du Sud, et même au monde.

« Nous n’avons enregistré aucun nouveau cas de listériose au cours des trois derniers mois. Nous en concluons que l’épidémie est terminée.», a indiqué Motsoaledi lors d’une conférence de presse tenue le 3 septembre 2018. Une annonce louée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui avait averti les pays qui importent les fruits et légumes provenant d’Afrique du Sud, de l’épidémie.

Pour rappel, la maladie qui a fait au total 216 morts en Afrique du Sud, est apparue il y a un an et demi dans une usine de production de saucisses située à 300 km au Nord-Est de Pretoria, la capitale. Elle est causée par la listeria, une bactérie présente dans le sol, l’eau, la végétation et les excréments d’animaux.