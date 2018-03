Madagascar : la loi sur les zones économiques spéciales entraînera un accaparement des terres, selon la société civile

(Agence Ecofin) - Dans une tribune intitulée « La loi sur les Zones économiques spéciales (ZES), une porte ouverte à l’accaparement des terres à Madagascar », le Collectif Tany tire la sonnette d’alarme sur le péril encouru par le foncier malgache si la loi n° 2017-023 du 28 novembre 2017 relative aux ZES, actuellement en étude pour adoption par l’Assemblée Nationale, est votée.

« La loi sur les ZES privera les Malgaches de l’accès à des milliers d’hectares de terres pour une période de longue durée sinon indéterminée. Il faut savoir que les simples citoyens malgaches n’auront pas accès aux ZES qui seront quasiment des Etats dans l’Etat, loin du contrôle des responsables malgaches eux-mêmes. Les investisseurs qui auront acquis des ZES - les développeurs - seront maîtres de la gestion de ces grandes surfaces et des décisions qui y seront prises. Le contrôle des territoires échappera aux communautés locales et peut-être même aux élus. Beaucoup de sites au sol fertile, riches en ressources diverses et souvent proches d’un accès à la mer, sont ainsi en train d’être sélectionnés et disparaîtront des zones de vie de la majorité des Malgaches pour devenir des territoires réservés principalement à des étrangers et peut-être aussi à une infime minorité de malgaches.», explique notamment le collectif.

Et de poursuivre en anticipant que « les populations qui vivent actuellement sur les espaces et surfaces concernés seront expropriées ou expulsées et dans tous les cas, déplacées. Les terres acquises et entretenues à la sueur du front des générations précédentes et des familles actuelles seront perdues à jamais : ni leurs biens, ni leurs traditions locales ne seront sauvegardés, ni leurs racines, ni leurs liens sacrés à leur terre ne seront respectés ».

Un scénario catastrophe que le collectif est d’autant plus déterminé à empêcher, que la nouvelle loi ne semble augurer d’aucun avantage significatif. « Les autorités malgaches n’ont de cesse de vouloir faciliter l’investissement étranger. Remarquons au passage que le FMI considère que la loi sur les ZES à Madagascar ne va pas attirer de nouveaux investisseurs en dehors de ceux qui sont de toute façon, déjà prêts à venir sans cette nouvelle loi.», souligne le collectif Tany.