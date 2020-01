Créer un service de livraison de repas

(Agence Ecofin) - La livraison de repas est une activité de prestation de services. Elle implique la livraison à un client, soit par des restaurants, soit en indépendant. Les commandes du client peuvent être effectuées par téléphone, via un site web ou une application.

La livraison de repas aux bureaux ou à domicile est de plus en plus sollicitée dans les banlieues africaines. Selon une étude récente, le secteur attire de nombreux investissements [Weetracker], ce qui en fait une activité au potentiel jugé considérable, surtout qu’elle est encore à ses débuts en Afrique subsaharienne. On assiste ainsi à la création de nombreuses petites entreprises de livraison de repas rendues possibles grâce aux réseaux sociaux et aux payements mobiles qui peuvent permettre aux jeunes de se lancer dans cette activité.

Les connaissances nécessaires

L’avantage de la livraison des repas est que c’est une activité qui ne nécessite pas forcément d’avoir un restaurant. En effet, on a la possibilité de créer un service indépendant de livraison de repas, ou pour ceux qui souhaitent produire eux-mêmes les plats, s’établir à partir de chez soi. Pour se lancer, il faut avoir des connaissances sur les emballages pour le transport des repas à livrer, le nombre de livreurs nécessaire, les heures de livraison et le périmètre de livraison optimal pour son activité. Il est également utile d’avoir des connaissances en comptabilité pour la gestion des stocks et des encaissements. Des connaissances en développement digital peuvent s’avérer d’une grande aide pour ceux qui proposent une application ou un site de commande en ligne.

On compte trois types de service de livraison :

• Livreur indépendant : conclure un partenariat avec différents restaurants pour fournir des services de livraison de nourriture indépendamment de leurs activités.

• Restaurant personnel : cela ne concerne que son restaurant et son menu.

• Liaison avec un restaurant connu : cela implique d'exploiter ses services de livraison exclusivement avec un restaurant particulier.

Comment apprendre ?

Aucun diplôme n’est requis pour ce métier. On peut donc ouvrir son entreprise de livraison de repas sans avoir fait des études. Toutefois, il est nécessaire de se documenter sur les tendances du secteur dans son pays. Par ailleurs, si on décide de livrer soi-même les repas sans recruter de livreurs, il faut savoir conduire et avoir un permis (pour ceux qui livrent avec des véhicules).

Quel budget pour se lancer ?

Le service de livraison de nourriture n'est pas une entreprise coûteuse, on peut commencer avec seulement 90 000 FCFA comme capital de démarrage pour s’approvisionner en matières premières et en emballages. Les frais de livraison sont généralement assurés par les clients. On peut donc utiliser des services de transport comme les taxis ou les motos pour assurer la livraison.

Quel matériel ou équipement ?

Le matériel de base pour assurer un service de livraison comprend :

- les emballages ou boites pour le transport des repas (sacoches isothermes, boîtes rigides, papier bulle)

- voiture, scooter ou vélo sont à étudier selon les distances à parcourir (si on souhaite avoir son propre moyen de transport)

-Equipements de cuisine (pour ceux qui souhaitent proposer leurs propres repas)

Où s’approvisionner ?

On peut trouver les emballages et les aliments dans les grandes surfaces et dans les marchés locaux.

Comment trouver des clients ?

La clientèle est constituée des travailleurs et des familles situées principalement en zones urbaines. En effet, une large partie de la population en ville est composée de travailleurs qui peuvent difficilement cuisiner eux-mêmes, ce qui fait du service de livraison de nourriture une entreprise très rentable.

A quel moment/volume devient-on rentable ?

Il existe un tarif fixé principalement pour la livraison de nourriture en fonction de son pays, mais on peut également modéliser ses propres prix en fonction de l’offre afin de mieux rentabiliser son activité. En moyenne, pour un investissement de 90 000 FCFA, on peut réaliser jusqu’à 330 000 FCFA de chiffre d’affaires mensuel, car les travailleurs n'ont pas le temps de quitter leurs bureaux, surtout en saison de pluie, ou de cuisiner pendant les jours ouvrables.

Aïsha Moyouzame