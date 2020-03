Se lancer dans l’agriculture hors-sol

(Agence Ecofin) - La culture hors-sol est un système de culture qui ne nécessite pas d’avoir un terrain pour pratiquer une activité agricole. Cette méthode encore appelée agriculture hydroponique connaît un succès grandissant dans les métropoles africaines en raison du manque de terrain cultivable. Des entrepreneurs créent des fermes hydroponiques pour approvisionner les habitants des milieux urbains en produits maraichers. Cette activité est un excellent moyen de se faire des revenus à partir d’un coût de production réduit.

Les connaissances nécessaires

Il faut avoir des connaissances en culture hydroponique et en horticulture, prendre connaissance des fermes hydroponiques locales, maîtriser les méthodes de culture des semences, connaître comment le système d'arrosage fonctionne, la durée avant la récolte pour chaque plante, la température idéale sous serres, l’installation et le nettoyage de la ferme hydroponique.

Comment apprendre ?

Il est conseillé de visiter d'autres agriculteurs hydroponiques. On peut commencer par travailler dans une ferme hydroponique pour acquérir une compréhension globale des bases de cette entreprise.

Quel budget pour se lancer ?

Le budget d’un système hydroponique d’une capacité de 140 plants est d’environ 900 dollars. Il permettra de cultiver à petite échelle, une variété de fruits et de légumes. A cela s’ajoute le budget à prévoir pour les semences et le matériel agricole. On trouve différentes tailles de fermes hydroponiques ; le coût exact dépend de la taille envisagée. Si on n’a pas les moyens de se payer une location, on peut installer des serres chez soi dans un environnement intérieur à température contrôlée.

Quel matériel ou équipement ?

La ferme hydroponique aura besoin de semences, de solvant aqueux, d'éclairage, de tunnels de culture, de systèmes de climatisation, de filtration UV, de serres, de tours et de réservoirs de nutriments.

Où s’approvisionner ?

On peut trouver les systèmes hydroponiques low-cost auprès des artisans locaux, ou dans les magasins des fabricants étrangers.

Comment trouver des clients ?

La clientèle est constituée des entreprises dans les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie, des supermarchés et des familles en zones urbaines.

A quel moment/volume devient-on rentable ?

L’activité devient rentable avec un volume de 2600 plantes par cycle, pour un bénéfice d’environ 1100 dollars par mois. Il faut une période d’au moins six semaines pour la récolte en fonction des fruits ou légumes cultivés.

Aïsha Moyouzame