Produire de la confiture

Le marché des confitures, gelées et conserves est croissant et offre de nombreuses opportunités pour de nouvelles start-ups. Une entreprise de confiture propose différentes saveurs de pâtes à tartiner à base de fruits, commercialisées dans des bocaux ou des pots.

On peut investir dans la fabrication de confiture à petite échelle avec un capital initial faible, surtout que la politique industrielle de la plupart des pays africains encourage la transformation alimentaire locale.

Les connaissances nécessaires

Il faut avoir des connaissances sur la stérilisation des pots pour assurer la bonne conservation de la confiture. La saison des fruits est l’élément majeur pour assurer un approvisionnement de qualité. Il faut également avoir une maîtrise du mélange des différents ingrédients, et du degré de cuisson par exemple.

Comment apprendre ?

Pour gérer une entreprise de confiture, il est nécessaire de savoir comment transformer les fruits et les conserver. De nombreux sites d’entreprises proposent des cours en ligne sur la mise en boîte et la conservation des aliments.

Quel matériel ou équipement ?

On aura besoin d'un local modeste mais approprié. L’équipement de base pour la production de confiture locale comprend une centrifugeuse, une trancheuse, un mélangeur/ broyeur et un appareil à extraire les pulpes.

Les fruits ou légumes doivent être soigneusement nettoyés. A cela s’ajoute du sucre, des pectines, de l'eau, du jus de citron, des additifs et des stabilisants.

Quel budget pour se lancer ?

Les porteurs de projet qui ont un budget serré peuvent ouvrir une entreprise en utilisant uniquement du matériel qui se trouve déjà dans leur cuisine. Les coûts associés au démarrage de l’entreprise sont assez faibles. Les dépenses comprennent essentiellement les coûts d'équipement et d'approvisionnement pour un budget d’au moins 300 dollars.

NB : Lorsqu’on démarre chez soi une entreprise de confiture, il est tout de même impératif de respecter toutes les lois en vigueur dans son pays sur les aliments transformés.

Où s’approvisionner ?

On peut s’approvisionner en fruits auprès des agriculteurs locaux ou chez des revendeurs dans les marchés. Il est préférable de proposer des confitures en fonction des saisons de fruits pour éviter un coût d’approvisionnement élevé.

Comment trouver des clients ?

Le client idéal d'un fabricant de confiture est une entreprise qui utilise régulièrement de la confiture, comme un restaurant ou une petite boulangerie qui a besoin de confitures pour certaines pâtisseries.

A quel moment/volume devient-on rentable ?

Les pots de confiture sont tarifés en fonction de la marge. Il est recommandé de rechercher une marge de 40 à 60% sur le coût de fabrication d'un produit lors de la vente par le biais de distributeurs. Une petite entreprise de confiture peut faire un bénéfice d’environ 1000 dollars par semaine. Le prix de vente est compris entre 2 dollars et 8 dollars en fonction de la qualité et du format.

