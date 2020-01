(Agence Ecofin) - L’oignon est un des légumes crus les plus commercialisés grâce à sa durée de conservation relativement longue. Si l’Afrique occupe une place inférieure sur le marché mondial d’exportation des oignons (statistiques FAO) en raison du manque de contrôle de flux transfrontaliers et de la non maîtrise des méthodes de conservation, la cuisine traditionnelle africaine quant à elle utilise les oignons dans presque tous les plats (Okra, Edikang Ikong, Ndolè, etc.) pour leur valeur nutritive. Un africain consomme en moyenne 3,3 kilogrammes d’oignon par an. En conséquence, la consommation d'oignons est très élevée sur le continent africain, ce qui en fait un marché dynamique et florissant pour les affaires.

Les connaissances nécessaires

Pour se lancer dans la culture des oignons, il faut avoir des connaissances sur la saison et le climat adaptés à la culture des oignons. Il faut également prendre connaissance de l’équipement utilisé pour l’aménagement le terrain, les types de semis, et l’entretien nécessaire pour une bonne récolte.

La saison des oignons débute généralement en fin septembre, et s’achève en avril. L’oignon se développe bien en zone tropicale sèche de basse altitude, plus précisément en climat sahélien. Quant à l’aménagement du terrain, il s’effectue 1 mois avant la mise en place définitive des plantes et inclut le défrichage du site, le nettoyage, le labour. Le labour se fait en formant des billons ou des planches.

On note trois modes de semis de l’oignon :

• Le semis direct, qui se fait de novembre à mi-décembre : rendement légèrement moins élevés ;

• Le semis en pépinière, entre novembre et décembre : rendement moyens ;

• Le semis à partir des bulbilles : rendements plus élevés, mais avec plus de contraintes, car les bulbilles (petits oignons) sont d’abord récoltées, conservées et ensuite replantées.

NB : la récolte des oignons se fait entre 3 et 3 mois et demi (ceci exclut la période à la pépinière), quand les feuilles jaunissent, ou se courbent. Il est conseillé d’arrêter l’irrigation entre 10 et 15 jours avant la récolte.

Comment apprendre ?

La culture des oignons ne nécessite pas une formation particulière. Avec l’arrivée des nouvelles technologies, on peut apprendre dans les tutoriels vidéos et écrits en ligne, ou de manière plus sûre, auprès des agriculteurs locaux. Au Cameroun par exemple, certains sites Internet fournissent des fiches techniques complètes mais payantes (abonnement à environ 7 euros par an), sur la culture des oignons et autres produits maraîchers.

Combien faut-il pour se lancer ?

Pour une très petite entreprise, on peut commencer avec un budget de 150 000 FCFA (environ 228 euros) si la main d’œuvre est assurée par les porteurs de projets eux-mêmes et le terrain de culture déjà acquis. Pour une production industrielle, le budget peut s’élever à 2,8 millions FCFA (environ 4 300 euros) répartis dans la fabrication de la pépinière, la main d’œuvre, les intrants et l’irrigation.

Quel matériel ou équipement ?

En Afrique, la culture des oignons est généralement exercée avec des outils manuels (houe, pelle, pioche) ou attelés (charrue) et une irrigation à l'aide d’une motopompe. Il faut également prévoir une pépinière (fumier et engrais, semences, produits phytosanitaires, eau), et un moyen de transport pour la récolte.

Où s’approvisionner ?

Pour ce qui est des semences, la production locale de graines est difficile (pour les pays en zone tropicale), car elle a lieu la deuxième année de culture en zone tempérée. On utilise alors des graines importées pour la plupart du temps.

Comment trouver des clients ?

Les oignons produits sont destinés au marché local ou international, en fonction de la taille de l’unité de production. La clientèle est ainsi constituée des ménages de la localité, et des revendeurs pour les marchés extérieurs.

A quel moment/volume devient-on rentable ?

Le rendement à l’hectare est de 10 à 20 tonnes en moyenne, en milieu adéquat. Ce qui équivaut à 130 sacs d’oignon de 80 à 100 Kg. Ce rendement peut, dans des conditions de bonne conduite de la culture, atteindre 40 à 70 tonnes par hectare. Les prix par unité de conditionnement varient entre 20 000 F à 120 000 FCFA (entre 30 et 182 euros) en fonction de la disponibilité des oignons.

Pour plus d’information : Se lancer dans la culture de l’oignon

Aïsha Moyouzame