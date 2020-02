Se lancer dans le dépannage en plomberie

(Agence Ecofin) - La nature des activités de plomberie oblige les ménages et les entreprises à avoir recours à un service de dépannage de manière régulière, pour maintenir leurs systèmes de plomberie. Cette spécialité regroupe l'ensemble des techniques utilisées pour faire circuler des fluides (liquide ou gaz) à l'aide de conduites et de dispositifs utilisés dans une installation ou une réparation. Voici quelques astuces utiles pour démarrer une entreprise de dépannage en plomberie.

Les connaissances nécessaires

La première question qu’on doit se poser est de savoir si on veut proposer un service de plomberie pour les projets de construction ou si on veut simplement effectuer des travaux d'entretien et de réparation. Dans le cas d’un service de dépannage, il faut avoir des connaissances en maintenance préventive des systèmes et équipements de plomberie.

Il faut se spécialiser dans l’un des trois domaines suivants :

-La zinguerie : tout ce qui capte l'eau et tout ce qui permet de l'évacuer (gouttières, toiture, caniveaux…)

-Le chauffage central (seulement dans quelques régions d’Afrique): installation de chauffage en particulier le chauffage au gaz qui demande des procédures de mise en œuvre précises et des connaissances techniques particulières.

-La plomberie sanitaire : tout ce qui regroupe l'alimentation en eau d'un logement ainsi que l'évacuation des eaux usées mais aussi la production d'eau chaude et l'installation des sanitaires.

Comment apprendre ?

Les plombiers n'ont pas besoin d'avoir un diplôme d'études supérieures, mais une formation reconnue par cette industrie est nécessaire pour devenir un plombier qualifié. Une voie d'entrée courante dans le domaine de la plomberie passe par l'apprentissage.

Le niveau de compétence le plus important pour un plombier est l'expérience, acquise au cours de plusieurs années d'apprentissage. Toutefois, il est plus sûr de se former dans une école de métiers pour être crédible auprès des clients. Dans certains pays, les plombiers doivent être agréés. Avoir une certification en plomberie ne prendra généralement pas plus de 3 ans, selon qu’on décide de se former ou de passer par l’apprentissage.

Quel budget pour se lancer ?

Le coût impliqué dans le démarrage d'une entreprise de dépannage en plomberie est au minimum de 125 euros (82 000 FCFA) et concerne l’achat du matériel de maintenance. Le matériel de remplacement est généralement acheté par le client. Plus tard, on peut développer son entreprise en investissant dans un local et un véhicule de service.

Quel matériel ou équipement ?

Le matériel de base utilisé dans la réparation des systèmes de plomberie comprend des tuyaux et des raccords assortis, des tournevis, un grand seau pour ranger les raccords, des clés à tuyau, des scies, une perceuse, un pistolet à vis, un coupe-tuyau en fonte, des rallonges, de la pâte à joint ou du ruban, et le matériel de tuyauterie.

NB : le plombier utilise beaucoup plus ceux qui relèvent de la mécanique appliquée au bâtiment, notamment ceux destinés au sanitaire.

Où s’approvisionner ?

On peut s’approvisionner dans les quincailleries ou chez les fournisseurs de matériel de construction.

Comment trouver les clients ?

Les clients vivent généralement dans des propriétés résidentielles. Cependant, certains plombiers obtiennent des contrats d'entreprise ou des contrats commerciaux et travaillent exclusivement avec des entreprises.

A quel volume/moment devient-on rentable ?

Un dépanneur qui dirige son entreprise individuelle peut gagner en moyenne 12 euros par service ou par heure (environ 7000 FCFA). Il peut faire 2 services en moyenne par jour, ou travailler 8 heures par jour. Par mois, il peut faire un chiffre d’affaires minimal de 672 euros (environ 441 000 FCFA) avec un capital de départ de 125 euros (environ 82 000 FCFA).

La forte demande pour les services d'un plombier offre la possibilité de gagner de l’argent chaque jour. Les entreprises de plomberie facturent un taux pour chaque réparation. Il faut noter que les plomberies professionnelles facturent des suppléments horaires ou des services premium en cas d'urgence, de pointe ou en dehors des heures de travail.

Aïsha Moyouzame