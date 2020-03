Créer un service d’entretien ménager

(Agence Ecofin) - En Afrique, le secteur du service à la personne se professionnalise. Il concerne les prestations délivrées par une structure de placement à un particulier, à son domicile ou à son bureau. Ce secteur en plein développement garantit un cadre de travail formel pour beaucoup d’employés de maison, qui sont très souvent sous-payés ou victimes de maltraitance. Un marché prometteur donc, que nombre d’entrepreneurs n’hésitent pas à embrasser.

Les connaissances nécessaires

Pour se lancer dans le secteur de l’aide aux particuliers, il faut être motivé par des valeurs humaines et disposer d’un solide sens du relationnel. Il convient également de déterminer le segment sur lequel on souhaite évoluer (ménage, réparation, bricolage, garderie).

Les activités de services à la personne sont classées en 3 catégories : les services à la famille (la garde d’enfants, l’accompagnement des enfants, le soutien scolaire, etc.), les services de la vie quotidienne (le jardinage, le bricolage, le ménage, le repassage, etc.) et les services aux personnes âgées, dépendantes ou handicapées.

Comment apprendre ?

Avant d’ouvrir son agence de services à la personne, l’entrepreneur doit acquérir des connaissances en ressources humaines, nécessaires à l’exercice de cette activité. On peut apprendre dans des écoles de management en ressources humaines.

Combien faut-il pour se lancer ?

L’intérêt de recourir à l’activité des services aux particuliers, c’est de pouvoir intégrer le marché grâce à un investissement limité. Le matériel utilisé par les employés de maison est généralement fourni par les employeurs. Pour une très petite entreprise, le capital de démarrage varie entre 1000 dollars et 5000 dollars, investis dans le local, le mobilier de bureau et si nécessaire, la formation des employés.

Quel matériel ou équipement ?

Le matériel de travail des employés est généralement fourni par les particuliers. L’équipement concerne le local et le mobilier de bureau.

Où recruter ?

On peut trouver les employés de maison auprès des jeunes en recherche d’emploi, des personnes formées aux petits métiers, des étudiants qui recherchent des jobs temporaires.

Comment trouver des clients ?

Le bouche-à-oreille reste pour beaucoup le canal le plus sûr pour attirer de nouveaux clients afin de garantir la sécurité des employés de maison. Certains procèdent par la communication digitale autour de l’entreprise. Toutefois, cette méthode demande de prévoir un budget supplémentaire.

A quel moment/volume devient-on rentable ?

La rentabilité de l’entreprise dépend de l’investissement de départ et du milieu entrepreneurial qui peut être propice ou non à ce type d’activité. Si certains parviennent à réaliser des bénéfices au bout de 3 mois, d’autres par contre mettent entre 2 et 5 ans pour faire un chiffre d’affaires intéressant. En général, les entreprises de service à la personne bénéficient d’une commission de 20% sur le salaire des travailleurs.

Aïsha Moyouzame