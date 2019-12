Lancer sa marque de jus de fruits naturels

(Agence Ecofin) - La production de jus de fruits naturels est à la portée de tous, mais la maîtrise de ce process à des fins commerciales n’est pas évidente. La maîtrise des mesures d’hygiène et de conservation est la principale difficulté à laquelle font face les petits producteurs africains. Certains producteurs ne renseignent pas assez sur leurs marques et n’assurent aucun suivi de leurs productions. Par ailleurs, ils n’ont pas toujours les connaissances nécessaires pour mesurer les ingrédients avant leur utilisation.

Cette nouvelle fiche va renseigner sur les différentes étapes à suivre et les informations nécessaires pour lancer son entreprise de fabrication de jus de fruits naturels.

Les connaissances nécessaires

Pour se lancer dans la production de jus de fruits il est important d’avoir des notions de base en chimie alimentaire, connaitre la technologie appliquée à la production de jus de fruit, la réglementation en vigueur sur le plan local et international, la connaissance des équipements nécessaires à la production des jus de fruits , le contrôle et la gestion de la qualité propres à la production des jus de fruits. Par ailleurs, il est important d’avoir des connaissances sur la commercialisation des produits alimentaire.



Comment apprendre

On peut apprendre auprès des entreprises déjà existantes lors des stages, ou dans des centres de formation et de production comme l’initiative Bellomar Learning qui propose un accompagnement dans ses locaux ou en ligne, sur la production de jus de fruits.



Combien faut-il pour se lancer ?

Les coûts varient en fonction de la taille de l’unité de production qui veut être lancée. Ceci prend en compte le matériel, la quantité d’ingrédients à utiliser, le type jus à produire, le conditionnement, et le choix d’un équipement industriel ou non. Cependant, pour une production minimale de 1000 litre par jour, l’investissement (frais d’établissement, équipements, petit matériel et mobilier etc.) est de 7 825 000 FCFA, soit 12 000 euros. Comme simple activité génératrice de revenus, on peut débuter à l’échelle artisanale avec une somme de 1000 euros



Quel matériel ou équipement ?

Pour une production semi industrielle, on a besoin du matériel de protection individuelle, une balance électronique, un broyeur, des pressoirs à fruits, une cuve de mélange, un filtre à jus de fruits, un pasteurisateur, une remplisseuse de produits liquides, une capsuleuse, et des moyens de livraison.

Où s'approvisionner

On peut s’approvisionner en fruits chez les agriculteurs et dans les marchés. En ce qui concerne le matériel, il existe dans certains pays des constructeurs locaux, mais on peut aussi s’approvisionner à l’international en Europe et en Asie.

Comment trouver des clients ?

Les clients se trouvent dans les marchés, les supermarchés, mais aussi les restaurants, les services traiteurs, les hôtels, les lieux de loisirs et les milieux scolaires.



A quel moment/volume devient-on rentable ?

Une unité semi industrielle est rentable à partir d’une production de 1000 litre par jour, mais tout dépend de sa politique d’approvisionnement en matières premières et de son réseau de distribution de son produit fini.

Plus d’informations

https://www.bellomarlearning.com/campus