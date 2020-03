Distribuer des légumes prêts à l’emploi

(Agence Ecofin) - De nombreuses personnes en Afrique se laissent séduire par la perspective d'acheter des légumes qui sont lavés découpés et conservés, pour une utilisation rapide. Une tendance dont peuvent s'inspirer les entrepreneurs pour se lancer dans une nouvelle activité.

Les connaissances nécessaires

L’activité des légumes prêts à l’emploi pour une consommation rapide demande d’avoir des connaissances sur les procédés de lavage, de nettoyage, de triage, de blanchiment (procédé qui consiste à passer les légumes soit à l’eau bouillante soit à la vapeur pendant un temps très court, entre 30 secondes et 2 minutes, avant la cuisson. Il permet de fixer les couleurs des légumes et de stopper l’action des enzymes responsables de la dégradation des légumes pendant leur stockage), de conserve et de pesage. Il faut se renseigner la réglementation de ce secteur dans son pays, le système d’emballage propre aux légumes, et maîtriser le processus de travail.

Comment apprendre ?

L’apprentissage de base concerne les méthodes de découpe de légumes, de conditionnement et de conservation. On peut apprendre dans les tutoriels en ligne ou de manière plus sûre, durant un stage dans une entreprise existante. Si on a les moyens, il existe des machines qui effectuent le travail de nettoyage et de découpe automatiquement. Mais cette option est coûteuse pour ceux qui souhaitent se lancer dans l’activité avec un budget réduit.

Quel budget pour se lancer ?

Le budget de démarrage pour une très petite entreprise qui dessert un nombre limité de clients (100 ménages) varie entre 500 et 1000 dollars et implique l’achat des matières premières, des emballages, du matériel de nettoyage et de découpe, des conservateurs.

Quel matériel ou équipement ?

Pour une très petite entreprise, on aura besoin des trancheuses, des coupe-légumes multifonctionnels, des emballages (en fonction des types de légumes), des éplucheurs, une ensacheuse et une balance.

Où s’approvisionner ?

On peut nouer des partenariats avec des agriculteurs, ou s’approvisionner chez les grossistes dans les marchés locaux.

Comment trouver des clients ?

On distingue la clientèle directe qui sont les primeurs, les responsables de magasin, les chefs de rayon, et les grossistes à prestations de services. La clientèle finale quant à elle est généralement constituée des ménages en milieu urbains, des travailleurs et des restaurants.

A quel moment/volume devient-on rentable ?

L’activité devient rentable à petite échelle, à partir d’un volume journalier de 23 kg de légumes pour 100 ménages. Les légumes sont emballés dans des barquettes ou des sachets de 200g à 500g. Les prix des barquettes de légumes varient entre 1,33 et 2,50 dollars en fonction du type et de la quantité de légumes.

Aïsha Moyouzame