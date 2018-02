Pétrole et développement : le grand gâchis congolais

(Ecofin Hebdo) - Dans un rapport d’observation sur les recettes pétrolières de la République du Congo, une organisation non gouvernementale congolaise jette un regard particulier sur les flux des revenus pétroliers, pour montrer comment la mauvaise gestion par les autorités est à l’origine de la version congolaise de la maladie hollandaise.

Un élément marquant est que les recettes pétrolières publiées dans les différentes lois de règlement ne concordent pas avec les déclarations certifiées des entreprises pétrolières, y compris de la Société Nationale Pétrolière Congolaise (SNPC) et des entités collectrices du gouvernement, sur les paiements et les revenus du secteur des industries extractives.

L’exploitation des données contenues dans les rapports ITIE (Extractive Industrie Transparency Initiative) révèle que les recettes pétrolières ont été minorées dans les documents officiels de l’Etat. Au final on découvre que de 2010 à 2014, les recettes pétrolières de l’Etat Congolais sont de 11 292 milliards FCFA et non de 10 300 milliards FCFA comme cela est indiqué dans les lois de règlement.

Le document, qui est produit par l’ONG Action pour la Gouvernance et le Développement Communautaire, permet de voir comment dans des pays richement dotés en ressources minières, la gestion peu efficiente peut conduire à des pertes importantes et surtout comment les peuples sont exclus du partage des ressources naturelles.

Le document pêche cependant par l’absence de réactions officielles. Il s’appuie sur une recherche documentaire fort instructive, mais plusieurs des questions soulevées auraient nécessité une réponse claire des autorités, directement en charge de la gestion du pétrole dans ce pays d’Afrique centrale.

Abdel Razak MOULIOM