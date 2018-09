Bénin : l’Assemblée nationale autorise les poursuites contre 4 anciens ministres

(Agence Ecofin) - Alors que le Procureur général de Cotonou a demandé à l’Assemblée nationale l’autorisation de poursuivre cinq anciens ministres pour des infractions et fautes de gestion commises dans l’exercice de leurs fonctions, les députés béninois ont finalement donné leur aval pour quatre d’entre eux, épargnant l’ancien argentier national, Komi Koutché.

L’ancien Garde des sceaux Valentin Djènontin et les ex ministres de l’Agriculture, Fatouma Djibril, de la Fonction publique, Aboubacar Yaya et de l’Intérieur, Simplice Codjo, seront donc poursuivis devant la Haute cour de justice, la juridiction d’exception chargée au Bénin de juger le président de la République et les membres du gouvernement. Une situation peu commune, un seul ministre ayant été poursuivi à ce jour devant cette juridiction.

Nombre d’observateurs, qui dénoncent une chasse aux sorcières, relèvent que les personnalités visées ont été des figures de proue du régime du prédécesseur du président Patrice Talon, Thomas Boni Yayi.