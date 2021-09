Tchad : l'Organisation internationale des migrations forme les journalistes pour lutter contre la traite des personnes

(Agence Ecofin) - Le phénomène de la traite des personnes constitue, avec le trafic des migrants, un défi de taille pour les pays africains, surtout ceux de l’Afrique occidentale et centrale. L’Organisation internationale des migrations veut miser sur des médias bien informés pour mener à bien le combat contre ce phénomène.

L'Organisation internationale des migrations (OIM) a organisé une formation à l’endroit des journalistes tchadiens le mercredi 29 septembre, dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes dans le pays. Au total, 25 journalistes ont pris part à ladite formation, qui a notamment porté sur le mécanisme national de référencement et les procédures opérationnelles standards de lutte contre la traite des personnes.

Cette formation permettra aux participants d’acquérir des connaissances en matière de lutte contre la traite des personnes conformément à la loi tchadienne et aux conventions internationales. Elle leur permettra également de maîtriser les principes-clés de la couverture médiatique des cas de traite.

Selon les organisateurs, il est important que les médias soient bien informés sur le phénomène de la traite des personnes. Cela pourrait constituer un levier pour lutter contre ce phénomène, en ce sens qu’ils se chargeront de sensibiliser l’opinion publique sur la réalité de la traite des personnes au Tchad et dans le monde.

Pour rappel, l’OIM avait déjà mené plusieurs initiatives à l’endroit des journalistes sur l’immigration. On peut citer, entre autres, une formation sur les migrations du 11 au 12 juillet 2019 à Ndjamena, au Tchad, et le lancement en septembre 2021, de l’édition 2021 du Prix du journalisme sur la migration en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Isaac K. Kassouwi (stagiaire)