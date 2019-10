Côte d’Ivoire : le Fonds Saoudien de Développement accorde 37 millions $ pour la santé et le développement rural

(Agence Ecofin) - Le Fonds Saoudien de Développement a accordé un financement d’un montant total de 22 milliards FCFA (environ 37 millions $) à la Côte d’Ivoire pour la construction d’infrastructures sanitaires et le développement rural dans certaines régions du pays.

La signature des deux accords de financement a eu lieu le mercredi 30 octobre à Abidjan entre le ministre ivoirien de l’économie et des finances, Adama Coulibaly et Youssef Albassam, Vice-Président et Directeur général du Fonds Saoudien de Développement.

Le premier accord est relatif à la construction et l’équipement du Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Abobo, une des communes les plus peuplées d’Abidjan. Estimé à 13 milliards FCFA (environ 22 millions $), cet établissement hospitalier sera bâti sur une superficie de 5 ha pour une disponibilité foncière de 18 ha, avec une capacité d’accueil de 600 lits.

Le deuxième accord concerne le financement du Programme pilote de développement dans les régions du Poro et du Bounkani, situées au nord du pays. D’un coût de 9 milliards FCFA (environ 15 millions $), ce programme vise principalement à développer des infrastructures de base en faveur des populations, notamment celles des plus vulnérables.

André Chadrak