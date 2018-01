Côte d’Ivoire : 2,8 milliards $ d’investissements prévus dans les infrastructures routières en 2018

(Agence Ecofin) - Selon Pierre Dimba, le Directeur général de l’Agence de gestion des routes de Côte d’Ivoire (AGEROUTE), des fonds d’un montant total de 1500 milliards FCFA (environ 2,8 milliards $) sont actuellement disponibles pour financer les projets routiers dans le pays en 2018.

« Nous disposons de 1500 milliards FCFA. Ce montant sera investi dans le secteur des routes pour réhabiliter, d’abord, celles qui sont en très mauvais état et qui représentent 60% à 80 % du réseau. Ce financement permettra aussi d’accélérer le processus de bitumage des routes pour atteindre au moins un niveau de service pouvant faciliter le déplacement des populations, mais surtout l’écoulement des produits agricoles », a déclaré Pierre Dimba.

A noter que ces investissements font partie intégrante du vaste Programme national du développement routier 2016-2025 (PNDR) adopté par le gouvernement ivoirien en août 2016.

D’un coût global estimé à 3760 milliards FCFA (environ 6,3 milliards $), le PNDR prévoit notamment un renforcement de la voirie urbaine de la ville d’Abidjan, ainsi que la construction de grands ouvrages d’arts.

Pour les villes de l’intérieur du pays, il est prévu une extension du revêtement des routes, des chefs-lieux de district, de région et de département.

L’un des volets les plus importants de ce programme constitue, par ailleurs, celui relatif au renforcement et à la réhabilitation de 3916 km de routes bitumées interurbaines. Son coût s’élève à 1246 milliards FCFA (environ 2,3 milliards $) pour une mise en œuvre prévue entre 2017-2020.

Il importer de relever également que sur la base des statistiques établies en 2015, la Côte d’Ivoire dispose d’un réseau routier interurbain de 82 090 km, dont 75 402 km de routes non revêtues et 6698 km de routes revêtues comprenant 258 km d’autoroutes. Ce qui équivaut à une densité routière d’environ 26 km de route pour 100 km² de territoire. A ce réseau de routes interurbaines, s’ajoute la voirie urbaine estimée à plus de 4000 km de voies bitumées sur l’ensemble du territoire ivoirien.

