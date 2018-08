Le Ghana et le Royaume-Uni signent un accord économique et commercial d’un montant de 20 millions de livres sterling  

(Agence Ecofin) - Les gouvernements du Ghana et du Royaume-Uni ont signé, mardi 28 août 2018, un accord de diversification économique et commerciale et économique d’un montant de 20 millions de livres sterling.

Adapté à la vision du président Akufo-Addo concernant un « Ghana Beyond Aid », l’objectif de cet accord consiste principalement à créer des emplois et à promouvoir le programme de transformation économique du Ghana.

Selon la ministre d’Etat britannique pour l’Afrique, Harriet Baldwin (photo, à gauche), qui a signé le protocole d’accord au nom du gouvernement britannique, ce programme de 20 millions de livres se concentrera sur quatre domaines clés.

Il s’agira notamment d’appuyer les réformes visant à améliorer l’environnement des affaires au Ghana et à soutenir la promotion des opportunités d’investissements étrangers dans le pays. Mais également d’aider à la diversification d’activités à valeur ajoutée destinées à l’exportation. Et enfin, de développer les infrastructures qui attireront davantage d’investissements étrangers au Ghana.

Pour Harriet Baldwin, la mise en œuvre de ce programme attirera au moins 15 millions de livres d’investissements supplémentaires au Ghana, ce qui devrait créer environ 15 000 emplois pour les Ghanéens.

Représentant le Ghana, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Alan Kwadwo Kyerematen, a pour sa part déclaré que le Ghana s'était déjà lancé dans un programme global de transformation industrielle basé sur dix composantes différentes. Ainsi, cet accord de diversification économique et des échanges aidera le Ghana à développer les principaux piliers de ce programme de transformation.