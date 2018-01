Mali : 53 millions d’euros de l’Allemagne pour l’alimentation en eau potable et l’irrigation

(Agence Ecofin) - La République fédérale d’Allemagne a accordé au Mali, un financement, sous forme de don, d’un montant total de 53 millions d’euros (environ 34,7 milliards FCFA). Ceci, pour la mise en œuvre de plusieurs projets d’alimentation en eau potable et d’irrigation.

Il s’agit notamment du projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable et d’assainissement de la ville de Tombouctou, et du programme d’alimentation en eau potable et mesures d’assainissement dans les centres semi-urbains et ruraux de Mopti, Koulikoro et Kayes (PAEPMA).

Ce don contribuera également à appuyer le programme national d’irrigation de proximité dans la Région de Gao, ainsi que le programme national d’irrigation de proximité dans les régions de Tombouctou et de Mopti.

A noter que cet appui financier de l’Allemagne au Mali s’inscrit dans le cadre de la poursuite des programmes communs de coopération, régis par l’accord de collaboration technique et économique conclu entre les deux pays, le 11 octobre 1997.

Par ailleurs, ce sont une centaine de projets et d’initiatives de la coopération allemande qui sont actuellement mis en œuvre au Mali, pour un montant global d’environ 282 milliards de FCFA (environ 430 millions d’euros).