La BAD lève 3 milliards $ pour aider à atténuer l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les économies africaines

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé avoir levé un montant exceptionnel de 3 milliards $ sur trois ans pour aider à atténuer l’impact économique et social de la pandémie de Covid-19 sur les moyens de subsistance et les économies africaines.

L'obligation sociale « Fight Covid-19 », d'une durée de trois ans, a suscité l'intérêt des banques centrales et des institutions officielles, des trésoreries bancaires et des gestionnaires d'actifs, y compris les investisseurs socialement responsables, avec des offres dépassant 4,6 milliards $. Il s'agit de la plus importante obligation sociale jamais lancée sur les marchés internationaux des capitaux à ce jour et de la plus grande référence en dollars américains jamais émise par la Banque. Il paiera un taux d'intérêt de 0,75%.

« La Banque africaine de développement prend des mesures audacieuses pour soutenir les pays africains. Cette émission d'obligations Covid-19 de 3 milliards $ est la première partie de notre réponse globale qui sera bientôt annoncée. Il s'agit en effet de la plus importante transaction d'obligations sociales à ce jour sur les marchés de capitaux. Nous sommes ici pour l'Afrique et nous apporterons un soutien rapide et significatif aux pays », a déclaré le Dr Akinwumi Adesina, Président du Groupe de la BAD.

Selon les premières estimations, le continent aura besoin de plusieurs milliards de dollars pour amortir l'impact de la maladie car de nombreux pays ont pris des mesures d'urgence, y compris des fermetures commerciales, pour contenir l’épidémie.

À l'échelle mondiale, les usines ont été fermées et les travailleurs renvoyés chez eux, perturbant les chaînes d'approvisionnement, le commerce, les voyages et entraînant de nombreuses économies vers la récession.